На этой неделе лучшие фигуристы Европы собрались в Таллинне, где до конца недели пройдет чемпионат Европы. За медали будут бороться многие лидеры этого вида спорта, среди которых и три эстонских спортсмена.
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Фавориты ⟩ Кто будет бороться в Таллинне за медали чемпионата Европы по фигурному катанию?
Год назад на чемпионате Европы в Каунасе Александр Селевко набрал 256,99 балла, установил рекорд Эстонии и завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании. Это стало первым взрослым подиумом для эстонского фигурного катания, поскольку ранее местные спортсмены оставались далеко от медалей.