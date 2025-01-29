Фавориты Кто будет бороться в Таллинне за медали чемпионата Европы по фигурному катанию?

Год назад на чемпионате Европы в Каунасе Александр Селевко набрал 256,99 балла, установил рекорд Эстонии и завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании. Это стало первым взрослым подиумом для эстонского фигурного катания, поскольку ранее местные спортсмены оставались далеко от медалей.

В этом году Александр Селевко надеется повторить свой прошлогодний успех, а выступление перед домашней публикой придает соревнованиям для него особую важность. На лед выйдет и его младший брат Михаил Селевко. Чтобы претендовать на медали, обоим, скорее всего, придется превзойти свои личные рекорды: у Александра он составляет 256,99 балла (набраны на прошлом чемпионате Европы), у Михаила – 245,06 (установлен в этом сезоне в Загребе). Однако текущий лучший результат Александра в этом сезоне – 234,56 балла.