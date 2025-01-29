Профессор Март Лоог заявил, что поездка по предприятиям и научным центрам, занимающимся синтетической биологией, выявила неприятную истину: у Тарту нет перспектив в этой сфере.

Проект, который стартует 1 февраля и финансируется в рамках программы Еврокомиссии по созданию кафедры Европейского исследовательского пространства, уже получил грант в размере 2,5 миллиона евро. Эти средства предназначены для создания цифровой биотехнологической платформы. Однако, по словам Лоога, он осознал, что проект был составлен слишком амбициозно, и предложил финскому партнеру вернуть деньги, но университет с этим не согласился.