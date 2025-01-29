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Ректор Тартуского университета опроверг обвинения профессора, подавшего в отставку (1)

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Бывший профессор Тартуского университета Март Лоог считает невыполнимым проект биотехнологической платформы.
Бывший профессор Тартуского университета Март Лоог считает невыполнимым проект биотехнологической платформы. Фото: Sille Annuk

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер опроверг заявление профессора Марта Лоога о том, что Лоог покинул свою университетскую должность из-за того, что развитие синтетической биологии в Эстонии больше не представляется реальным и запланированный проект невозможно осуществить.

Профессор Март Лоог заявил, что поездка по предприятиям и научным центрам, занимающимся синтетической биологией, выявила неприятную истину: у Тарту нет перспектив в этой сфере.

Проект, который стартует 1 февраля и финансируется в рамках программы Еврокомиссии по созданию кафедры Европейского исследовательского пространства, уже получил грант в размере 2,5 миллиона евро. Эти средства предназначены для создания цифровой биотехнологической платформы. Однако, по словам Лоога, он осознал, что проект был составлен слишком амбициозно, и предложил финскому партнеру вернуть деньги, но университет с этим не согласился.

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