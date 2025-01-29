Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер опроверг заявление профессора Марта Лоога о том, что Лоог покинул свою университетскую должность из-за того, что развитие синтетической биологии в Эстонии больше не представляется реальным и запланированный проект невозможно осуществить.
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Ректор Тартуского университета опроверг обвинения профессора, подавшего в отставку (1)
Профессор Март Лоог заявил, что поездка по предприятиям и научным центрам, занимающимся синтетической биологией, выявила неприятную истину: у Тарту нет перспектив в этой сфере.