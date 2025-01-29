Под ударом русскоязычные: Эстонию накрыла лавина подозрительных звонков

Кийк говорит, что самая распространённая цель телефонных мошенников – получить доступ к личной информации жертвы. Часто мошенники пытаются выманить PIN-коды устройств аутентификации или просят их ввести. «Важно помнить, что PIN1 означает идентификацию, а PIN2 – цифровую подпись. Если дело дойдет до того, что вас попросят ввести PIN2-код, можете быть уверены, что его введение будет иметь последствия», – сказал он.

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством, телефонные мошенники также часто пытаются получить деньги от жертв с помощью другого способа. В этом случае жертву просят загрузить на свое устройство программу удалённого доступа, которая позволяет установить контроль над устройством жертвы. Это позволяет мошеннику давать указания жертве по телефону, отслеживая действия человека или даже получая контроль над экраном устройства.

Часто мошенники, которые выдают себя за представителей банка, используют тактику требования быстрых действий.

«Например, человеку говорят, что на его имя оформлен кредит или что с его счета сняты деньги, но есть и множество других примеров», – пояснил Кийк, добавив, что если человек на другом конце линии утверждает, что он из банка, всегда стоит перезвонить в свой банк, если есть сомнения, и проверить, не является ли поступивший звонок мошенническим. В любом случае, никогда не стоит перезванивать на тот же номер.

«Стоит очень настороженно воспринимать неожиданные звонки, если звонящий требует каких-то действий. В начале любого такого разговора первым делом следует переключиться на эстонский язык. Во-вторых, важно вспомнить, не звонили ли вам уже раньше из данного ведомства и не призывали ли вас действовать быстро. Например, банк, как правило, не будет звонить клиенту неожиданно, и уж точно не станет спрашивать у клиента PIN-код. Если вы сомневаетесь, не сообщайте никому свои личные данные. А предложения, которые кажутся невероятно выгодными, как правило, являются попыткой обмана», – говорит специалист по борьбе с мошенничеством.