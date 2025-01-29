Экономический прогноз Эстонии: надеемся и молимся, но ничего не делаем

В Эстонии третий год подряд продолжается экономический спад, но в этом году ожидается выход на рост. По словам экономического эксперта SEB Михкеля Нестора, значительного подъема не будет, однако экономика все же начнет восстанавливаться. С ним соглашается старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
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Оба эксперта едины во мнении, что должно способствовать этому росту: улучшение экономической ситуации в соседних странах, что даст возможность эстонским предприятиям увеличить экспорт, а также снижение ставки EURIBOR. Однако Нестор подчеркивает, что эффект от снижения EURIBOR будет сведен на нет тем, что деньги, которые ранее выплачивались банкам, теперь придется отдавать государству.