Экономический прогноз Эстонии: надеемся и молимся, но ничего не делаем

Оба эксперта едины во мнении, что должно способствовать этому росту: улучшение экономической ситуации в соседних странах, что даст возможность эстонским предприятиям увеличить экспорт, а также снижение ставки EURIBOR. Однако Нестор подчеркивает, что эффект от снижения EURIBOR будет сведен на нет тем, что деньги, которые ранее выплачивались банкам, теперь придется отдавать государству.