Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Экономический прогноз Эстонии: надеемся и молимся, но ничего не делаем

Copy
Предприятия Эстонии могли бы улучшить свои показатели, если экономика соседних стран наберет обороты.
Предприятия Эстонии могли бы улучшить свои показатели, если экономика соседних стран наберет обороты. Фото: Elmo Riig

В Эстонии третий год подряд продолжается экономический спад, но в этом году ожидается выход на рост. По словам экономического эксперта SEB Михкеля Нестора, значительного подъема не будет, однако экономика все же начнет восстанавливаться. С ним соглашается старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Оба эксперта едины во мнении, что должно способствовать этому росту: улучшение экономической ситуации в соседних странах, что даст возможность эстонским предприятиям увеличить экспорт, а также снижение ставки EURIBOR. Однако Нестор подчеркивает, что эффект от снижения EURIBOR будет сведен на нет тем, что деньги, которые ранее выплачивались банкам, теперь придется отдавать государству.

Аналитики не смогли назвать какие-либо значимые меры, которые предприняла или планировала бы предпринять Эстония для стимулирования роста экономики. Все надежды возлагаются на то, что Швеция и Финляндия смогут справиться со своими экономическими проблемами, а Европейский центральный банк окажет поддержку. Нестор предполагает, что к концу года шестимесячный EURIBOR, к которому привязано большинство кредитов в Эстонии, опустится до 1,5 %.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх