Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб человек

«По первоначальным данным, автомобиль, которым управлял 62-летний мужчина, двигался из Ныммкюла в направлении Лийва и по неустановленной причине съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Соболезную родным погибшего», - сказал старший патрульной смены полицейского участка Курессааре Райн Тийрик.

Водитель был в автомобиле один, он имеет права соответствующей категории. В ходе экспертизы будет установлено, был ли он трезв. ДТП произошло в темное время, дорожное покрытие было влажным. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.