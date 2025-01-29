Сегодня, 29 января, в 7:13 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Капи на Муху, где на третьем километре дороги Лийва-Ныммкюла вылетел с дороги автомобиль Honda CR-V. Один человек погиб.
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб человек
«По первоначальным данным, автомобиль, которым управлял 62-летний мужчина, двигался из Ныммкюла в направлении Лийва и по неустановленной причине съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Соболезную родным погибшего», - сказал старший патрульной смены полицейского участка Курессааре Райн Тийрик.
Водитель был в автомобиле один, он имеет права соответствующей категории. В ходе экспертизы будет установлено, был ли он трезв. ДТП произошло в темное время, дорожное покрытие было влажным. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.