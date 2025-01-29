Эксперт Эстония находится в заложниках стоимости отопления в Нарве

Мы закупаем ракеты, чтобы сбивать цели за сотни километров, и в то же время мы снова создаем управляемые мощности вблизи границ потенциального агрессора, для уничтожения которой даже не нужен артиллерийский снаряд.

Консолидация до определенного предела необходима и разумна. Однако торопиться с этим не стоит. Почти вся энергетика в стране сосредоточена в Нарве. Тот факт, что мы можем отапливаться сланцем, древесной щепой, газом и всем остальным, никак не гарантирует нашу энергетическую безопасность, если производственные станции расположены в одном месте. В Эстонии есть и другие подобные явления: половина правительственного аппарата на уровне министерств уже находится в одном здании. Такие места сосредоточения легко ликвидировать быстро и дешево.

Мы решили закупить боеприпасов на 1,6 миллиарда евро. В эту сумму входят артиллерийские снаряды и ракеты, и они должны быть способны подавить агрессора так, чтобы он не смог добраться до эстонской земли. Короче говоря, мы закупаем ракеты, чтобы сбивать цели за сотни километров, и в то же время мы снова создаем управляемые мощности вблизи границ потенциального агрессора, для уничтожения которой даже не нужен артиллерийский снаряд. Если мы следили за происходящим в Украине, мы должны знать, как ведет себя Россия, когда речь идет об уничтожении станций.

Этот пример показывает, что мы как страна не готовы к угрозам безопасности и не основываем свои решения на картине безопасности. Как бы мы отнеслись к тому, если бы Латвия или Литва построили свою единственную новую управляемую электростанцию прямо на границе с Россией или Беларусью?

Перефразируя песню Раймонда Валгре «Нарвский вальс», можно сказать: если можешь, возьми женщину из Нарвы - если можешь, построй электростанцию подельше от Нарвы.