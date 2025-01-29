Правительство выделило 100 миллионов евро на строительство электростанции в Нарве. Почему строить ее в Нарве - очень плохая идея, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
Эксперт ⟩ Эстония находится в заложниках стоимости отопления в Нарве
Эстония приняла очень важное решение. Правительство республики приняло решение о выделении 100 миллионов евро на строительство газовой электростанции в Нарве. Прекрасно, что принято решение о создании контролируемых мощностей в Эстонии. течение многих лет люди говорили, что нужно что-то делать, но в качестве оправдания приводилось то, что электростанцию невозможно построить за три месяца. Действительно, не построить, но в некоторой степени текущее решение, к сожалению, представляет собой классический случай «из огня да в полымя».
Нарва - это, конечно, удобный выбор. Здесь есть инженеры-энергетики, необходимые линии электропередач и, самое главное, место, где никто не будет протестовать. Остальной части Эстонии относительно безразлично, какое промышленное староение там будет построено. Очевидно, что в любом другом месте Эстонии построить такой завод гораздо сложнее.
Если эстонцы привыкли, что в Нарве расположена сланцевая электростанция, то почему там должна быть еще и газовая электростанция? Мы собираемся использовать российский газ, и поэтому нам нужна станция рядом с границей? Вряд ли, поэтому газовая электростанция не обязательно должна быть в Нарве.
В качестве аргумента неоднократно приводился рост счетов за отопление для жителей Нарвы. Некоторые политики использовали это как оправдание для появления новой электростанции в Нарве. Короче говоря, в одном самоуправлении возникла проблема с коммунальными услугами, и мы решаем ее вместе с энергетической безопасностью Эстонии.
Почему общество должно согласиться на сохранение контроля над расходами на отопление в Нарве в ущерб энергетической безопасности? Остальная часть Эстонии не может похвастаться низкими счетами за отопление. В будущем нам нужно будет держать окна закрытыми, как сказала мэр Нарвы.
Мы закупаем ракеты, чтобы сбивать цели за сотни километров, и в то же время мы снова создаем управляемые мощности вблизи границ потенциального агрессора, для уничтожения которой даже не нужен артиллерийский снаряд.
Консолидация до определенного предела необходима и разумна. Однако торопиться с этим не стоит. Почти вся энергетика в стране сосредоточена в Нарве. Тот факт, что мы можем отапливаться сланцем, древесной щепой, газом и всем остальным, никак не гарантирует нашу энергетическую безопасность, если производственные станции расположены в одном месте. В Эстонии есть и другие подобные явления: половина правительственного аппарата на уровне министерств уже находится в одном здании. Такие места сосредоточения легко ликвидировать быстро и дешево.
Мы решили закупить боеприпасов на 1,6 миллиарда евро. В эту сумму входят артиллерийские снаряды и ракеты, и они должны быть способны подавить агрессора так, чтобы он не смог добраться до эстонской земли. Короче говоря, мы закупаем ракеты, чтобы сбивать цели за сотни километров, и в то же время мы снова создаем управляемые мощности вблизи границ потенциального агрессора, для уничтожения которой даже не нужен артиллерийский снаряд. Если мы следили за происходящим в Украине, мы должны знать, как ведет себя Россия, когда речь идет об уничтожении станций.
Этот пример показывает, что мы как страна не готовы к угрозам безопасности и не основываем свои решения на картине безопасности. Как бы мы отнеслись к тому, если бы Латвия или Литва построили свою единственную новую управляемую электростанцию прямо на границе с Россией или Беларусью?
Перефразируя песню Раймонда Валгре «Нарвский вальс», можно сказать: если можешь, возьми женщину из Нарвы - если можешь, построй электростанцию подельше от Нарвы.