По словам командира 354-го истребительного авиаполка полковника Пола Таунсенда, причиной аварии стала техническая неисправность, возникшая при заходе на посадку.

На пресс-конференции Таунсенд рассказал, что пилот заранее сообщил о чрезвычайной ситуации, а после катапультирования был доставлен в больницу в стабильном состоянии. Между тем сам истребитель, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов долларов, получил серьезные повреждения.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как самолет теряет управление и падает, в то время как пилот спускается на парашюте рядом с ним.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk — BNO News (@BNONews) January 29, 2025

Авария произошла вчера в 12:49 по местному времени (23:49 по эстонскому времени). Причины происшествия еще выясняются.

«Люди – наш главный ресурс, и мы полностью привержены обеспечению их безопасности, - цитирует CBS News заявление полковника Таунсенда. - Могу заверить, что ВВС США проведут тщательное расследование, чтобы снизить вероятность подобных инцидентов в будущем».

Военно-воздушная база Эйлсон, расположенная недалеко от города Фэрбанкс, с 2016 года является местом дислокации 54 истребителей F-35. Для их приема в базу было вложено более полумиллиарда долларов: построено 36 новых зданий, десятки жилых домов, а также созданы условия для размещения 3500 военнослужащих и их семей.

F-35 способен находиться в воздухе более 12 часов и в ходе одной миссии достигать практически любой точки Северного полушария.

Однако за последние годы в США уже происходили аварии с этим самолетом. В мае прошлого года F-35 разбился по пути на авиабазу Эдвардс недалеко от Лос-Анджелеса после дозаправки в Нью-Мексико. Пилот получил серьезные травмы.

В октябре расследование ВМС США выявило случай, когда пилот F-35 катапультировался без крайней необходимости. Из-за этого истребитель 11 минут летел без управления, прежде чем разбился в сельской местности Южной Каролины.