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В тюрьмах Эстонии протестировали поиск запрещенных веществ при помощи космических технологий

Редактор: rus.postimees.ee
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Вируская тюрьма.
Вируская тюрьма. Фото: Marianne Loorents

Эстонское предприятие GScan совместно с Тюремной службой и Госканцелярией протестировало в тюрьмах мюонный томограф, позволяющий обнаруживать запрещенные предметы и вещества, пишет Rus.ERR.

Мюонная томография – технология, позволяющая заглянуть внутрь больших объектов, но в отличие от рентгеновской томографии не требующая опасного для человека мощного источника излучения. Мюонный томограф использует только то излучение, которое уже существует в природе, то есть мюоны от естественного космического излучения.

«Именно во время посещений в тюрьму пытаются пронести подавляющее большинство запрещенных предметов. При этом судебная практика накладывает ограничения, и полный досмотр невозможен», -  пояснил глава Тюремной службы Райт Куузе.

Технологию планируется применять и в других областях, например, в почтовой службе, в аэропортах и на границе.

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