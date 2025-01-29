Эстонское предприятие GScan совместно с Тюремной службой и Госканцелярией протестировало в тюрьмах мюонный томограф, позволяющий обнаруживать запрещенные предметы и вещества, пишет Rus.ERR.
В тюрьмах Эстонии протестировали поиск запрещенных веществ при помощи космических технологий
Мюонная томография – технология, позволяющая заглянуть внутрь больших объектов, но в отличие от рентгеновской томографии не требующая опасного для человека мощного источника излучения. Мюонный томограф использует только то излучение, которое уже существует в природе, то есть мюоны от естественного космического излучения.
«Именно во время посещений в тюрьму пытаются пронести подавляющее большинство запрещенных предметов. При этом судебная практика накладывает ограничения, и полный досмотр невозможен», - пояснил глава Тюремной службы Райт Куузе.
Технологию планируется применять и в других областях, например, в почтовой службе, в аэропортах и на границе.