Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин публично заявил, что российские официальные историки должны изучить, какие территориальные претензии к Украине могут быть исторически обоснованы со стороны Польши, Венгрии и Словакии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Западную Украину – в состав Венгрии? Россия снова мутит воду в европейских странах (7)
Таким образом, Нарышкин пытается вновь запустить в медиаполе ранее продвигаемый президентом России нарратив. Суть в том, что, по мнению российского лидера, западные регионы Украины исторически не связаны с Россией. Его логика заключается в том, чтобы предложить западным странам компромисс: разделить Украину таким образом, чтобы Россия получила контроль над ее территорией примерно в тех же границах, что и в конце существования Российской империи, перед началом Первой мировой войны в 1914 году.
Президент России уже не раз высказывал эту мысль публично. В таком сценарии Россия избежала бы единоличной ответственности за военное нападение на Украину. Не исключено, что в частных беседах российский лидер упоминал об этом и венгерскому премьер-министру. Сейчас этот абсурдный сценарий снова продвигается в медиаполе - возможно, кто-то в США, формирующий повестку Трампа, подхватит его.
Однако это не какой-то конкретный план или желание России, представляемое как компромисс. Главная цель - внедрить в западное сознание российскую концепцию, что украинской государственности не существует. Некоторые западные политики уже начинают открыто говорить, что ради мира Украина должна уступить России часть территорий, что лишь подстегивает Кремль к дальнейшему давлению.
Президент России в очередном интервью заявил, что президент Украины не может подписать мирное соглашение, поскольку он якобы нелегитимен. Всем известно, что в условиях военного положения выборы в Украине проводить запрещено - такая норма действует в большинстве демократических стран. Однако для Кремля это лишь предлог, чтобы избежать личных переговоров с украинской делегацией, которые выглядели бы для него унизительно. Вместо этого российский лидер заявляет, что может назначить для переговоров с украинцами своих представителей.
Москва стремится к тому, чтобы обсуждения могли вестись на любом уровне и по любым вопросам, но итоговое соглашение подписывалось бы только между президентами России и США. Такой исход кардинально изменил бы восприятие российской агрессии против Украины и помог бы Москве выйти из международной изоляции.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы генеральный секретарь организации четко заявил, что Запад не откажется от намерения привлечь Россию к ответственности за незаконную агрессию против Украины. Это касается как персональной ответственности российских лидеров, так и компенсации ущерба Украине. Хорошо, что подобные заявления звучат регулярно.
По данным The Telegraph, Северная Корея намерена передать России около 100 артиллерийских установок, изначально предназначенных для обстрела южнокорейской столицы Сеула. В последние недели в соцсетях неоднократно появлялись видеозаписи железнодорожных эшелонов, перевозящих северокорейские самоходные артиллерийские установки по территории России.
Особенность военного планирования в том, что ни одно оружие не остается без применения – каждая единица рассчитана на конкретную боевую задачу. Северокорейская угроза для Южной Кореи из-за поставок вооружений в Россию не уменьшилась. Однако для Москвы военная помощь со стороны КНДР сейчас критически важна: без нее российская армия не смогла бы проводить наступления на столь обширной территории.
Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали западную часть России, достигнув окрестностей Санкт-Петербурга на севере и Нижнего Новгорода на востоке от Москвы. По официальным данным Минобороны РФ, российская ПВО уничтожила более 100 дронов по всей стране, причем более половины из них - в приграничных с Украиной областях.
Сообщений о пораженных объектах пока немного. В Нижегородской области поступила информация о попадании в крупный нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в городе Кстово, что привело к пожару. Предприятие находится более чем в 800 км от украинской границы и производит 5-6 процентов всех нефтепродуктов России. Этот объект ранее уже подвергался ударам украинских дронов.
Россия нанесла ракетный удар по югу Украины. В городе Николаев ракета попала по промышленному объекту, два человека погибли. Российская армия также продолжает атаки иранскими дронами - поступают сообщения о незначительных разрушениях, вызванных падением обломков.
Обстановка на фронте
Число атак российской армии за последние два дня немного увеличилось.
В Курской области российские войска проводят рутинные атаки и активно применяют тактическую авиацию. Эти удары не принесли успеха.
На Харьковском направлении атаки в районе Волчанска и Старицы стали интенсивнее, но не дали результатов.
На Купянском и Лиманском направлениях продолжаются ежедневные рутинные атаки, которые не привели к изменениям.
На Северском направлении российская армия, вероятно, попыталась использовать эффект внезапности, одновременно проведя большое количество атак. Пока сообщений об их успехе нет.
В районе Бахмута продолжаются бои в Часовом Яре, но линии фронта остаются прежними. В районе Торецка количество атак увеличилось, однако значительного продвижения российские войска не добились.
На Покровском направлении идут очень интенсивные бои, но украинская армия также проводит контратаки. В целом российские войска не смогли улучшить свои позиции.
Юго-западнее Донецка российская армия не восстановила прежнюю интенсивность атак.
На южном фронте российские разведывательные бои стали немного активнее, чем в предыдущие месяцы, но их масштаб остается очень ограниченным.