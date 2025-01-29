Таким образом, Нарышкин пытается вновь запустить в медиаполе ранее продвигаемый президентом России нарратив. Суть в том, что, по мнению российского лидера, западные регионы Украины исторически не связаны с Россией. Его логика заключается в том, чтобы предложить западным странам компромисс: разделить Украину таким образом, чтобы Россия получила контроль над ее территорией примерно в тех же границах, что и в конце существования Российской империи, перед началом Первой мировой войны в 1914 году.

Президент России уже не раз высказывал эту мысль публично. В таком сценарии Россия избежала бы единоличной ответственности за военное нападение на Украину. Не исключено, что в частных беседах российский лидер упоминал об этом и венгерскому премьер-министру. Сейчас этот абсурдный сценарий снова продвигается в медиаполе - возможно, кто-то в США, формирующий повестку Трампа, подхватит его.

Однако это не какой-то конкретный план или желание России, представляемое как компромисс. Главная цель - внедрить в западное сознание российскую концепцию, что украинской государственности не существует. Некоторые западные политики уже начинают открыто говорить, что ради мира Украина должна уступить России часть территорий, что лишь подстегивает Кремль к дальнейшему давлению.