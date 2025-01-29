Превозмогая боль. Хроническая проблема напомнила о себе, но эстонский горнолыжник нашел в себе силы для выступления

«У меня был очень тяжелый день. Около 15:00 (28 января – ред.) я думал, что не смогу участвовать в соревнованиях. После утренней тренировки и короткого отдыха у меня онемела спина из-за хронических проблем с межпозвоночными дисками. Я начал делать упражнения, но стало только хуже – спину полностью заклинило. Я даже не мог держать в руках свой горнолыжный рюкзак», – рассказал Тормис Лайне.

«Я срочно принял лекарства, которые у меня есть на такие случаи, а также сильные обезболивающие. К счастью, наш физиотерапевт работал со мной все время перед стартом. Весь грудной отдел мне зафиксировали тейпами, а под них нанесли разогревающие кремы», – продолжил он.

«Я горжусь собой. Обычно 26-е место – не тот результат, который хотелось бы видеть, но сегодня я отдал все силы. Смог показать максимум, несмотря на боль, и даже во втором заезде не стал себя сдерживать», – заключил спортсмен.