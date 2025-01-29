Городская управа Вильянди объявила аукцион, на котором с начальной ценой в один евро можно приобрести фисгармонию, пианино, моторную лодку и внедорожник. При этом музыкальные инструменты находятся в отличном состоянии, а вот техника, по словам городских властей, скорее представляет собой металлолом.
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Начальная цена – евро: на аукционе местного самоуправления можно купить музыкальные инструменты и технику
Вильянди выставил на аукцион музыкальные инструменты и технику, больше не нужные городским учреждениям. Среди лотов - фисгармония Mannborg и пианино Estonia, которые находятся в отличном состоянии.