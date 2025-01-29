Стартовая цена – евро: на аукционе местного самоуправления можно купить музыкальные инструменты и технику

Музыкальные инструменты находятся в отличном состоянии, а вот техника, по словам городских властей, скорее представляет собой металлолом.

Городская управа Вильянди объявила аукцион, на котором при стартовой цене в один евро можно приобрести фисгармонию, пианино, моторную лодку и внедорожник. При этом музыкальные инструменты находятся в отличном состоянии, а вот техника, по словам городских властей, скорее представляет собой металлолом.