Олигарх против Левиафана: почему Илон Маск решил «вернуть Европе былое величие»

Другие обращают внимание на то, что всех политиков в разных странах, которых поддерживает Маск, объединяет неприязнь к исламу. Бывший первый министр Шотландии Хамза Юсаф написал заметку, в которой подводит читателя к выводу, что миллиардером движет исламофобия.

Британский политик правопопулистского толка Найджел Фарадж (крайний справа) надеялся на пожертвования Маска, но миллиардер разочаровался в нем. Фото: PA Media

В Британии из всех правых деятелей Маск особенно симпатизирует Томми Робинсону, который приравнивал ислам к фашизму и нацизму, отмечает Юсаф; в Нидерландах он поддерживает Герта Вилдерса, который требовал запретить Коран и закрыть мечети; а в немецкой политике - партию «Альтернатива для Германии», в предвыборной программе которой был раздел под названием «Исламу нет места в Германии».

Впрочем, шотландский политик и американский предприниматель давно ссорятся в интернете. Маск называл Юсафа расистской сволочью из-за видео, в котором тот говорил о расизме в Шотландии - Маск интерпретировал его слова как жалобу на засилье белых.

Сколько дивизий у корпораций

Политическую активность Маска нельзя рассматривать в отрыве от его деловых интересов. Правые и популистские партии и политики, которых он поддерживает, обещают низкие налоги, дерегуляцию и отказ от вмешательства государства в дела бизнеса. А те европейские деятели, против которых ополчился Маск, - лидеры Британии, Германии и бюрократия ЕС - наоборот, хотят контролировать деятельность американских интернет-гигантов в своих юрисдикциях и повышать налоги и штрафы.