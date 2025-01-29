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В Ласнамяэ произошло массовое отключения электричества

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Сегодня в районе 10 часов утра в Ласнамяэ в районе улиц Кивила и Кярбери произошло массовое отключения электричества. 

В 11:56 без электричества остались около 5796 домохозяйств. По состоянию на 11:30 без электричества в Ласнамяэ остается еще 1966 квартир. 

«В Ласнамяэ отключение электричества было вызвано тем, что третья сторона просверлила кабели. Бригады работают, и мы надеемся восстановить электроснабжение в течение двух часов», - сказала пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд.

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