Сегодня в районе 10 часов утра в Ласнамяэ в районе улиц Кивила и Кярбери произошло массовое отключения электричества.
В Ласнамяэ произошло массовое отключения электричества
В 11:56 без электричества остались около 5796 домохозяйств. По состоянию на 11:30 без электричества в Ласнамяэ остается еще 1966 квартир.
«В Ласнамяэ отключение электричества было вызвано тем, что третья сторона просверлила кабели. Бригады работают, и мы надеемся восстановить электроснабжение в течение двух часов», - сказала пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд.