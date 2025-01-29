Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева высказалась по поводу стартующего сегодня в Таллинне чемпионата Европы по фигурному катанию.
Чемпионка мира о бане российских фигуристов: если им без нас легче завоевывать медали, то и грустить они особо не будут
Как известно, с начала развязанной Россией войны в Украине, спортсмены из страны-агрессора отстранены от участия в международных соревнованиях. Фигуристы тажже в числе тех, на кого наложен бан.
«Хочется верить, что нас не хватает. Но все равно все заняты своим делом — вряд ли фигуристы много думают: как жаль, что нет русских; или наоборот: хорошо, что их нет. Просто каждый делает свое дело. И если им без нас легче завоевывать медали, то и грустить они особо не будут», - написала Туктамышева в блоге портала sports.ru.
Также, по ее мнению, если бы российских фигуристов допустили на соревнования, они бы победили у девушек и в парах, в танцах были как минимум третьи, а мужчины боролись бы за медали.