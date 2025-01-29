В драке на самолете, который в минувший понедельник прилетел в Таллинн из Финляндии, участвовал каждый шестой пассажир. Из-за этого инцидента был задержан обратный рейс в Хельсинки. Об этом Rus.Postimees рассказал перевозчик.
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Finnair рассказал о подробностях драки на самолете Хельсинки-Таллинн
«Мы можем подтвердить неподобающее поведение пассажиров на рейсе Finnair из Хельсинки в Таллинн в понедельник вечером, 27 января. Всего на борту было 28 пассажиров и четыре члена экипажа», - сообщила Rus.Postimees пресс-служба Finnair.