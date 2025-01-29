По словам заместителя главы погранслужбы Финляндии Мати Сарасмаа, их сотрудничество с российскими властями продолжается, и именно от соседнего государства они получают основную информацию о том, как Москва планирует использовать мигрантов для дестабилизации обстановки на границе, передает EUobserver.
Для подписчиков
СВОЕОБРАЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ⟩ Финская погранслужба получает большую часть информации о миграционных атаках Москвы от российских властей
«Мы продолжаем сотрудничество с российскими властями. Встречи у нас бывают нечасто, но они остаются нашим главным источником информации», - заявил Сарасмаа на встрече с членами Комиссии Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) на этой неделе. По его словам, российская сторона дает им четкие ответы на запросы о возможных изменениях при открытии тех или иных пограничных пунктов.