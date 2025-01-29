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СВОЕОБРАЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Финская погранслужба получает большую часть информации о миграционных атаках Москвы от российских властей

Перевод: Сергей Светлов
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Финские пограничники закрыли пограничный переход Ваалимаа в декабре 2023 года.
Финские пограничники закрыли пограничный переход Ваалимаа в декабре 2023 года. Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / SIPA / Scanpix

По словам заместителя главы погранслужбы Финляндии Мати Сарасмаа, их сотрудничество с российскими властями продолжается, и именно от соседнего государства они получают основную информацию о том, как Москва планирует использовать мигрантов для дестабилизации обстановки на границе, передает EUobserver.

«Мы продолжаем сотрудничество с российскими властями. Встречи у нас бывают нечасто, но они остаются нашим главным источником информации», - заявил Сарасмаа на встрече с членами Комиссии Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) на этой неделе. По его словам, российская сторона дает им четкие ответы на запросы о возможных изменениях при открытии тех или иных пограничных пунктов.

Сарасмаа объяснил характер сотрудничества с Россией в ответ на вопрос французского евродепутата, который интересовался, как Финляндия в настоящее время оценивает гибридные угрозы. Представитель финской погранслужбы участвовал в дебатах, на которых LIBE обсуждал тактику Беларуси и России по использованию мигрантов в гибридной войне и ее влияние на Финляндию.

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