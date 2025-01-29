Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что для защиты подводной инфраструктуры союзников в Балтийском море помимо патрулирования акватории кораблями НАТО рассматриваются и другие меры, включая установку сенсоров для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, а также строительство защитных оболочек или стен вокруг кабелей.

«Однако это потребует значительных затрат, и, независимо от того, будут ли платить за это государства или операторы кабелей, в конечном итоге расходы могут лечь на плечи потребителей через повышение налогов или тарифов на коммунальные услуги», - 29 января пересказывает агентство Reuters диалог с Ханно Певкуром.