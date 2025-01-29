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Эстония предлагает взимать плату за проход судов в Балтийском море, чтобы защитить кабели на дне (3)

Обновлено 29 января 2025, 13:49
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Ханно Певкур на одной из конференций в США, 2024 год.
Ханно Певкур на одной из конференций в США, 2024 год. Фото: Drew Angerer / AFP / Scanpix

Министр обороны Ханно Певкур заявил агентству Reuters, что борьбу с повреждением подводной инфраструктуры мог бы помочь решить «определенный сбор» с судов, которые перемещаются в Балтийском море.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что для защиты подводной инфраструктуры союзников в Балтийском море помимо патрулирования акватории кораблями НАТО рассматриваются и другие меры, включая установку сенсоров для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, а также строительство защитных оболочек или стен вокруг кабелей.

«Однако это потребует значительных затрат, и, независимо от того, будут ли платить за это государства или операторы кабелей, в конечном итоге расходы могут лечь на плечи потребителей через повышение налогов или тарифов на коммунальные услуги», - 29 января пересказывает агентство Reuters диалог с Ханно Певкуром.

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