Министр обороны Ханно Певкур заявил агентству Reuters, что борьбу с повреждением подводной инфраструктуры мог бы помочь решить «определенный сбор» с судов, которые перемещаются в Балтийском море.
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Эстония предлагает взимать плату за проход судов в Балтийском море, чтобы защитить кабели на дне (3)
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что для защиты подводной инфраструктуры союзников в Балтийском море помимо патрулирования акватории кораблями НАТО рассматриваются и другие меры, включая установку сенсоров для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, а также строительство защитных оболочек или стен вокруг кабелей.