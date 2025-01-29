Об этом во вторник, 28 января, заявил представитель ЕС после первого телефонного разговора Рубио и Каллас, передает агентство AFP.

Оба дипломата подчеркнули важность укрепления сотрудничества между ЕС и США по ключевым глобальным вопросам, включая войну России в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и вызовы, исходящие от Китая», заявили в Брюсселе.

В ходе разговора Каллас рассказала собеседнику, что Еврокомиссия предложила повысить пошлины на сельскохозяйственные продукты и удобрения из России. Новые пошлины, вероятно, окажут негативное влияние на доходы от российского экспорта и, следовательно, на способность России вести агрессивную войну против Украины, говорится в заявлении.

Трамп намерен завершить войну в Украине за 100 дней

Через несколько дней после вступления в должность президента США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, писала 22 января газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отмечают, что заключение сделки с Путиным окажется гораздо более трудным делом, чем думал Трамп, когда в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом.

Ранее новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны будет «официальной политикой» США в президентство Дональда Трампа.