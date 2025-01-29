Обычная украинская семья. В ней три поколения погибли от одной российской бомбы

Сергей был на работе, когда узнал, что что-то случилось. Он тоже позвонил дочери, но она не ответила.

А потом он увидел в чате WhatsApp местных жителей сообщение: «Ребята, кто еще остался под завалами?»

«Я бросился домой и всю дорогу молился, — говорит он, — но мои молитвы были уже напрасны».

«Когда я добрался, я увидел лишь руины. Я бродил вокруг в поисках моего балкона. Я не знаю, сколько времени прошло, два или три часа, но я понял, что ничего не осталось, и никакой надежды на то, что кого-то удастся спасти».

Юлия Тарасевич Фото: Goktay Koraltan/BBC

Через несколько дней из развалин удалось достать какие-то вещи — каким-то образом уцелевшую фарфоровую чашку Софии, игрушечную рыбку, с которой Адам играл в ванной, и красную курточку, которая была на нем во время последней прогулки. Теперь эти вещи, вместе со многими бесценными воспоминаниями, стали семейными сокровищами.

«Каждый вечер, когда я приходил с работы, я брал Адама на прогулку, — говорит Сергей. — Его очень интересовало небо. Он указывал вверх своим маленьким пальчиком, и мы ему рассказывали. А еще он любил птиц».