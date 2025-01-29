Omniva продала свою историческую штаб-квартиру в столичном районе Ласнамяэ. Объекты недвижимости по адресам Палласти 28, 28a и 28b приобрел концерн Ehitustrust, занимающийся строительством и девелопментом недвижимости. В перспективе территория, которая сейчас используется как почтово-логистический центр, будет превращена в современную жилую и деловую среду.
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Omniva продала историческую штаб-квартиру, цена сделки не раскрывается
«Продажа этого исторического здания - знаковый шаг на пути к становлению Omniva динамичной и международной компанией. Мы рады, что участок получит новую жизнь и продолжит служить жителям Таллинна, оживляя район и повышая его ценность», - заявил председатель правления Omniva Март Мяги.