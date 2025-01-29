Omniva продала историческую штаб-квартиру, цена сделки не раскрывается

Omniva продала свою историческую штаб-квартиру в столичном районе Ласнамяэ. Объекты недвижимости по адресам Палласти 28, 28a и 28b приобрел концерн Ehitustrust, занимающийся строительством и девелопментом недвижимости. В перспективе территория, которая сейчас используется как почтово-логистический центр, будет превращена в современную жилую и деловую среду.