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Крупная европейская авиакомпания сократит сотни рабочих мест

Редактор: rus.postimees.ee
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Работник компании KLM.
Работник компании KLM. Фото: SIESE VEENSTRA

Нидерландская авиакомпания KLM сократит 250 рабочих мест в целях экономии расходов.

Как заявляются в авиакомпании, сокращаемые рабочие места не связаны с летной деятельностью.

Это сокращение рабочих мест является частью более широкого плана, объявленного в октябре, направленного на повышение прибыльности голландского подразделения Air France KLM на 450 миллионов евро в ближайшей перспективе.

Марьян Ринтел, генеральный директор KLM, подчеркнула важность снижения затрат для будущего компании.

«Для нашего будущего крайне важно структурно снизить затраты. Одной из таких мер является сокращение количества неоперационных рабочих мест», - заявила Ринтел.

Она также отметила, что в процессе нельзя исключать вынужденных увольнений.

Помимо сокращения рабочих мест, KLM ранее объявила о других мерах по экономии средств, включая отсрочку строительства новой штаб-квартиры и других новых зданий.

Компания также пересматривает другие инвестиции в рамках своей стратегии по сокращению расходов.

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