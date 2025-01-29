Новые правила уплаты земельного налога: что нужно знать каждому владельцу?

В 2025 году в ряде самоуправлений изменились налоговые ставки. «Ставки налога на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения в этом году варьируются от 0,1% до 1%. Ставка налога на сельскохозяйственные угодья остается в пределах 0,1–0,5%. А для земель иного назначения налог составит от 0,1% до 2%», - объяснила руководитель по предоставлению услуг в сфере земельного налога MTA Рийта Парксепп.

Ознакомиться с установленными местными властями налоговыми ставками на 2025 год можно на сайте MTA.

Изменился и механизм защиты от резкого роста налога. «Этот механизм создан для того, чтобы сумма земельного налога не увеличивалась слишком резко по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году земельный налог по каждому кадастровому объекту может увеличиться максимум на 50% или на 20 евро, если на участок не распространяются льготы. Если 50%-ный рост составляет менее 20 евро, налоговая сумма увеличивается на 20 евро», - отметила Парксепп. Если на кадастровый объект распространяются льготы, то сумма налога может увеличиться более чем на 50% или 20 евро по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, изменился размер первого платежа. «Если сумма земельного налога превышает 100 евро, первый платеж должен составлять не менее половины суммы, но не менее 100 евро. Если же налог составляет менее 100 евро, то его необходимо оплатить полностью в первый срок», - добавила Парксепп.

Налогово-таможенный департамент (MTA) в феврале разошлет уведомления о земельном налоге за 2025 год. О доступности документов в системе e-MTA налогоплательщиков проинформируют по электронной почте и SMS. Срок уплаты первой части земельного налога - 31 марта. Оставшуюся сумму необходимо оплатить до 1 октября.

MTA советует проверить актуальность своих контактных данных в e-MTA, чтобы не пропустить уведомление. «Если у нас нет электронной почты или номера мобильного телефона налогоплательщика, уведомление отправим обычной почтой», - объяснила Парксепп.

Земельный налог в Эстонии - это государственный налог, ставки которого устанавливают местные власти. Все поступления идут в бюджет самоуправлений и используются для развития региона и финансирования муниципальных услуг.