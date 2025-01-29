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NASA обнаружила астероид, возглавивший рейтинг угрозы столкновения с Землей

Перевод: Сергей Светлов
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Астероид 2024 RY4 может вызвать разрушения, подобные Тунгусскому метеориту. Иллюстративное изображение.
Астероид 2024 RY4 может вызвать разрушения, подобные Тунгусскому метеориту. Иллюстративное изображение. Фото: MasterTux / Pixabay

Астероид 2024 YR4, обнаруженный 27 декабря 2024 года Системой последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS), в момент открытия находился на расстоянии 829 000 километров от Земли. Хотя сейчас он удаляется от нашей планеты, следующее очень близкое сближение ожидается в декабре 2028 года. Согласно первоначальным расчетам, существует 1,2% вероятность, что этот астероид столкнется с Землей в 2032 году.

Однако в 98,8% случаев он пролетит мимо, не представляя угрозы. Тем не менее, даже такая вероятность достаточно высока, чтобы астрономы внимательно следили за ситуацией, сообщает Gizmodo.

По данным Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), ширина астероида составляет примерно 55 метров, а его расчетная скорость в момент возможного столкновения - 17,32 км/с.

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