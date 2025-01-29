NASA обнаружила астероид, возглавивший рейтинг угрозы столкновения с Землей

Астероид 2024 YR4, обнаруженный 27 декабря 2024 года Системой последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS), в момент открытия находился на расстоянии 829 000 километров от Земли. Хотя сейчас он удаляется от нашей планеты, следующее очень близкое сближение ожидается в декабре 2028 года. Согласно первоначальным расчетам, существует 1,2% вероятность, что этот астероид столкнется с Землей в 2032 году.