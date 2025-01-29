СМИ назвали основную версию катастрофы самолета DHL в Вильнюсе

Портал 15min, ссылаясь на свои источники, сообщает, что подготовленный отчет о расследовании аварии указывает на человеческую ошибку как главную причину катастрофы, в результате которой погиб один человек и трое получили ранения.

Сначала рассматривались несколько версий крушения самолета Boeing: техническая неисправность, внешнее воздействие и помехи при посадке. Однако, похоже, следователи склоняются к единой версии - ошибка пилота.

Правда, уточняется, что прокуроры, проводящие расследование, пока не сделали окончательных выводов.

LRT напоминает, что ранним утром 25 ноября 2024 года в столице Литвы, неподалеку от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, разбился грузовой самолет немецкой компании DHL. В катастрофе погиб 48-летний пилот, гражданин Испании. Также пострадали трое человек, летевших на самолете - граждане Литвы, Германии и Испании. Состояние одного из пострадавших было критическим, его позже вывезли на лечение в Испанию. Другие двое получили легкие травмы.