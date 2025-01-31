В Украине вспыхнул скандал из-за нарушения управленческих процедур в министерстве обороны, фактически - из-за своеволия министра обороны Украины Рустема Умерова. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Послы государств «Большой семерки» в Украине обратились с рекомендацией срочно прекратить бюрократическую возню. Однако не все так просто объяснить в условиях войны и постоянного оружейного голода.