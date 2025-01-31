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«Министерство хаоса». Скандал в Министерстве обороны Украины может отразиться на оказании военной помощи (2)

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Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров (на заднем плане).
Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров (на заднем плане). Фото: TETIANA DZHAFAROVA

В Украине вспыхнул скандал из-за нарушения управленческих процедур в министерстве обороны, фактически - из-за своеволия министра обороны Украины Рустема Умерова. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Послы государств «Большой семерки» в Украине обратились с рекомендацией срочно прекратить бюрократическую возню. Однако не все так просто объяснить в условиях войны и постоянного оружейного голода. 

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство в связи с возможным злоупотреблением властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ситуация крайне неоднозначно толкуется специалистами и причастными, обрастает противоречивыми оценками и уже вызвала волну публикаций в мировых изданиях. Но чтобы понять суть того, что инкриминируется министру, нужно понимать следующее. 

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