Улыбнулась удача: жительница Эстонии выиграла в лотерее 120 000 евро

Победительница призналась, что играет в лотерею редко. Выигранные деньги она планирует инвестировать, в том числе в недвижимость.

Сумма выигрыша стала самой крупной в истории моментальных e-лотерей Eesti Loto. В 2024 году компания выплатила более 9 миллионов евро победителям e-лотерей, при этом максимальный выигрыш ранее составлял 30 000 евро, который выпадал семь раз.

В 2023 году в e-лотереях участвовали 104 767 человек, а общая сумма выигрышей Eesti Loto составила более 42 миллионов евро. В госбюджет в виде налога на азартные игры компания перечислила свыше 20,2 миллиона евро.

«Игры Eesti Loto полностью прозрачны, а результаты определяются генератором случайных чисел. Это гарантирует равные шансы на выигрыш для всех участников», - заявила исполнительный директор Eesti Loto Трийн Аган.

Она также подчеркнула, что в отличие от частных операторов азартных игр, Eesti Loto не ограничивает частоту и размер выигрышей, а ее основными ценностями являются прозрачность и надежность.

Компания напоминает, что лотерея - это развлечение, а часть средств от продажи билетов направляется на поддержку спорта и культуры в Эстонии.