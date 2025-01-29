«Печально, что многие стороны – политики, конкуренты или медиа – использовали это в дурных целях, использовали нас для получения собственной выгоды, причем с распространением ложных утверждений и клеветы», – подчеркнул Хальянд в эфире радио Äripäev.

При этом стоимость нового пакета также была выше. В письме клиентам подчеркивалось, что изменения вступают в силу автоматически через месяц бесплатного использования услуги – в случае, если клиент сам не обратится в поддержку компании и не откажется от перехода на новый пакет.