По словам генерального директора Telia Хольгера Хальянда, компания хотела сделать лучше, переведя клиентов в одностороннем порядке на более быстрые (и более дорогие – прим.) интернет-пакеты, однако этот шаг использовали против Telia, причем не обошлось и без ложных утверждений, пишет dv.ee.
«Печально, что многие стороны – политики, конкуренты или медиа – использовали это в дурных целях, использовали нас для получения собственной выгоды, причем с распространением ложных утверждений и клеветы», – подчеркнул Хальянд в эфире радио Äripäev.
Напомним, на прошлой неделе Telia разослала клиентам сообщение, согласно которому автоматически переводит их на пакет с большим объемом данных и поддержкой 5G.
При этом стоимость нового пакета также была выше. В письме клиентам подчеркивалось, что изменения вступают в силу автоматически через месяц бесплатного использования услуги – в случае, если клиент сам не обратится в поддержку компании и не откажется от перехода на новый пакет.
Читайте подробнее на dv.ee.