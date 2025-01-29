Полиция нашла молодого человека с ножом

По данным полиции, Константин мог плохо ориентироваться в пространстве и времени. Последний раз его видели на улице Роози, откуда он направился в сторону улицы Куперьянова. В поисковой операции были задействованы патрули, дроны и служебная собака.

Как рассказал оперативный дежурный Юго-восточного полицейского участка Арво Турба, получив информацию, полиция немедленно начала активные поиски. Поскольку было известно, что молодой человек может представлять угрозу для себя и окружающих, в поисковой операции участвовали группа беспилотников, кинологи со служебными собаками и несколько патрулей.

«Полицейские проверили промышленные зоны на улице Тамме, ближайший лесной массив, железнодорожную станцию, а также магазины в этом районе. Были просмотрены записи с городских камер, чтобы установить, попал ли Константин в поле их зрения», - сказал Турба.

Пока полиция прочесывала разные районы города, поступило несколько сообщений, что Константина видели в движении.

«Проверяя последнюю зацепку, полицейские обнаружили его примерно в пяти километрах от города на шоссе Выру-Валга. Константина задержали. У него при себе действительно был нож, но он не проявлял агрессии. Его передали медикам», - добавил Турба.