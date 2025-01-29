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С ножом и потенциально опасен: полиция ищет 18-летнего Константина

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Фото статьи
Фото: PPA

Полиция ведет поиски 18-летнего Константина, который исчез в городе Валга. У него при себе большой кухонный нож, и он может представлять опасность как для себя, так и для окружающих.

Также отмечается, что молодой человек может плохо ориентироваться в пространстве и времени.

Последний раз его видели на улице Роози, откуда он направился в сторону улицы Куперьянова. В поисковой операции задействованы патрули, дроны и служебная собака.

Константин.
Константин. Фото: Politsei

Константин ростом 185 см, среднего телосложения. На нем темно-синяя куртка без капюшона и темно-синие джинсы.

Полиция просит не приближаться к разыскиваемому, но немедленно сообщить о его местонахождении по номеру 112.

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