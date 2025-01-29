Михал: Elektrilevi прекратит использование белорусского кабеля

Вопрос задал депутат «Отечества» Айвар Кокк, отметивший, что крупнейшее и принадлежащее государству предприятие распределительной сети Elektrilevi до сих принимает у поставщиков и укладывает кабели белорусского происхождения, которые ЕС в прошлом году внес в список санкционных товаров. «Государственное предприятие признает неэтичность подобных действий, но объясняет продолжающееся использование продукции тем, что оно на самом деле не нарушает закон и ему попросту негде взять другой кабель», - отметил Кокк, подчеркнув, что Беларусь = главный партнер страны-агрессора России в ее полномасштабной войне против Украины.

Михал пояснил, что рамочное соглашение о покупке кабеля заключили в 2022 году в период Enefit-Connect, что W.EG. Eesti, партнер Elektrilevi, закупил кабель до вступления санкций в силу и что используются остатки кабеля со склада. «По их словам, немыслимо поставить на паузу крупные строительные проекты и ликвидацию аварий. Elektrilevi проинформировала эту фирму о срочной необходимости поиска замещающей продукции, на следующей неделе будут представлены предложения по альтернативным вариантам и выяснится, нужно ли будет провести новый тендер или альтернативную продукцию найдут в упрощенном порядке», - сказал Михал.

Он пообещал, что Elektrilevi прекратит использование белорусского кабеля не позднее февраля.