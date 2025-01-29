На минувшей неделе, 20 января, в Таллинне произошел инцидент: служебная собака, преследовавшая человека, подозревавшегося в совершении аварии в нетрезвом виде и скрывшегося с места происшествия, укусила случайного прохожего. Какая судьба ждет четырехлапого помощника полиции?
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Полицейская собака, которая укусила случайного прохожего, пока продолжает службу (1)
Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что во второй половине дня, 20 января, полиция получила вызов на улицу Сыле в Таллинне, где водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после совершенной им аварии скрылся с места происшествия. Для его поимки на место происшествия, среди прочих, был вызван кинолог со служебной собакой.