Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что во второй половине дня, 20 января, полиция получила вызов на улицу Сыле в Таллинне, где водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после совершенной им аварии скрылся с места происшествия. Для его поимки на место происшествия, среди прочих, был вызван кинолог со служебной собакой.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Сильвер Ханикат рассказал, что патруль получил описание разыскиваемого и собака взяла след от брошенного автомобиля. «Служебная собака на поводке по следу добралась до улицы Пухангу. Несмотря на то, что на своем пути она не проявляла никакого интереса к прохожим, включая этого человека, проходя мимо она неожиданно укусила его за голень», - описал ситуацию оперативный руководитель полиции.