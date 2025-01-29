Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Водитель пассажирского автобуса Эстония-Россия пойман на контрабанде

Обновлено 29 января 2025, 15:34
Copy
Пассажиры около международного автобуса одной из компаний, которые продолжают рейсы в Россию, Нарва, 2024 год.
Пассажиры около международного автобуса одной из компаний, которые продолжают рейсы в Россию, Нарва, 2024 год. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Налогово-таможенный департамент сообщил Rus.Postimees о пресечении канала поставок санкционных товаров из ЕС в Россию, который был связан с водителем одного из рейсовых автобусов, курсирующих между городами Эстонии и России.

«В прошлом году мы обнаружили запрещенные товары в рейсовом автобусе, отправлявшемся из Эстонии, причем нарушителем был водитель автобуса», - 29 января рассказал Rus.Postimees начальник таможенного управления Налогово-таможенного департамента (MTA) Тоомас Хуйк.

Водитель вез электронику и запчасти для автомобилей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх