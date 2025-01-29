Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Эстонии в Россию, пойман на контрабанде

Пассажиры около международного автобуса одной из компаний, которые продолжают рейсы в Россию, Нарва, 2024 год.

Налогово-таможенный департамент сообщил Rus.Postimees о пресечении канала поставок санкционных товаров из ЕС в Россию, который был связан с водителем одного из рейсовых автобусов, курсирующих между городами Эстонии и России.