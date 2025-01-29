Налогово-таможенный департамент сообщил Rus.Postimees о пресечении канала поставок санкционных товаров из ЕС в Россию, который был связан с водителем одного из рейсовых автобусов, курсирующих между городами Эстонии и России.
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Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Эстонии в Россию, пойман на контрабанде
«В прошлом году мы обнаружили запрещенные товары в рейсовом автобусе, отправлявшемся из Эстонии, причем нарушителем был водитель автобуса», - 29 января рассказал Rus.Postimees начальник таможенного управления Налогово-таможенного департамента (MTA) Тоомас Хуйк.
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- Карин Ульвик