В России массово отписываются от Z-каналов. А в чем дело?

Так называемые «военкоры» находятся на территории РФ и пишут чаще в Telegram-каналах о войне России в Украине с позиций первой. Как правило, это либо журналисты официальных пропагандистских каналов или «любители», часто это непосредственные участники войны с 2014 года.

Они существовали и до 2022 года, но были известны, так сказать, в узких кругах. Однако после 2022 года количество их подписчиков кратно увеличилось: например, за первый год большой войны канал Vоенкор Котенок Z вырос с 20 тысяч до 420 тысяч подписчиков, приводил пример DW, а канал военкора Сладкова с 30 тысяч до почти одного миллиона.