От российских пропагандистских Z-каналов отписались десятки тысяч человек. Эксперты говорят, что причиной стала ложь о событиях в Курской области, которую распознали местные жители.
Для подписчиков
В России массово отписываются от Z-каналов. А в чем дело?
Так называемые «военкоры» находятся на территории РФ и пишут чаще в Telegram-каналах о войне России в Украине с позиций первой. Как правило, это либо журналисты официальных пропагандистских каналов или «любители», часто это непосредственные участники войны с 2014 года.