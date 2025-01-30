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В России массово отписываются от Z-каналов. А в чем дело?

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Плакат как символ подавления Владимиром Путиным инакомыслия в РФ. Акция протеста возле избирательного участка у посольства России в Берлине, после полудня по местному времени, в воскресенье, 17 марта 2024 года.
Плакат как символ подавления Владимиром Путиным инакомыслия в РФ. Акция протеста возле избирательного участка у посольства России в Берлине, после полудня по местному времени, в воскресенье, 17 марта 2024 года. Фото: AP/Scanpix

От российских пропагандистских Z-каналов отписались десятки тысяч человек. Эксперты говорят, что причиной стала ложь о событиях в Курской области, которую распознали местные жители.

Так называемые «военкоры» находятся на территории РФ и пишут чаще в Telegram-каналах о войне России в Украине с позиций первой. Как правило, это либо журналисты официальных пропагандистских каналов или «любители», часто это непосредственные участники войны с 2014 года.

Они существовали и до 2022 года, но были известны, так сказать, в узких кругах. Однако после 2022 года количество их подписчиков кратно увеличилось: например, за первый год большой войны канал Vоенкор Котенок Z вырос с 20 тысяч до 420 тысяч подписчиков, приводил пример DW, а канал военкора Сладкова с 30 тысяч до почти одного миллиона.

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