Местные жители против строительства ветряных парков: из-за угроз чиновникам пришлось обратиться в полицию

В интервью на радио Kuku заместитель старейшины волости Сааремаа Лийз Леппик объяснила, что волость разрабатывает общую планировку, в рамках которой рассматривается и возобновляемая энергия. Однако строительство реальных ветряных парков на Сааремаа пока не планируются, не говоря уже о составлении необходимых для этого анализов. Тем не менее, среди прочего, местные жители просят исключить из планировки и морские ветряные парки, хотя, по словам Леппик, их строительство находится в ведении государства.

По ее словам, письма нацелены напрямую на чиновников, занимающихся планированием. «В некоторых случаях люди посчитали нужным добавить, что если работающие над планированием чиновники продолжат свою деятельность, то станут соучастниками преступления против человечества. Даже использовался термин "геноцид"», - сказала она.

Леппик также отметила, что в конце некоторых писем звучали угрозы: «Мол, не знаю чем для вас все это закончится, если вы не перейдете на сторону народа».

Один из чиновников обратился в полицию. Несмотря на то что волость консультировалась с полицией в целом, по мнению правоохранителей, в данном случае не было обнаружено состава преступления, связанного с разжиганием ненависти, добавила Леппик.

Угрозы распространяются и в других регионах Эстонии

По словам Леппик, письма с угрозами из-за строительства ветряных парков поступают и чиновникам других волостей. «Мы общались с волостью Пыхья-Пярнумаа, где ситуация местами даже немного хуже», - сказала Леппик, добавив, что в контексте обсуждения ветряных парков старейшина этой волости даже получил угрозы убийства. «Насколько мне известно, те же вопросы обсуждаются в Пыльтсамаа и на Юге Эстонии», - добавила она.

Волость надеется на поддержку государства: «Мы чувствуем, что ведем борьбу на уровне государства, но вынуждены решать все своими силами. В конце концов, нам жить здесь, на Сааремаа».