ГАЛЕРЕЯ Cкандалы в сторону: что скрывает в себе Нарвский музей и почему туда обязательно надо сходить?

«Со временем моего детства музей невероятно изменился в лучшую сторону», - говорит Ефим. В 2020 году была закончена реконструкция музея замка, и теперь это - интереснейшее модернизированное пространство в стенах, которым не одна сотня лет. В музее есть абсолютно все, и в нем будет интересно абсолютно всем.

Мария Сморжеских-Смирнова находится под арестом в России

Мария Сморжевских-Смирнова, историк культуры, директор Нарвского музея. Фото: Елизавета Гросс

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову по обвинению в распространении «фейков» о российских военных по политическим мотивам. Сморжевских-Смирнова находится в розыске российского МВД с лета 2024 года. Она заявила, что узнала об аресте от коллег и не планирует посещать Россию с начала войны.

В последние два года 9 мая на стене Нарвского замка, где расположен музей, вывешивали баннер «Путин - военный преступник» с пятнами крови, видимый с российской стороны. Российские пограничники требовали его снять, но власти Эстонии отказались. В марте 2024 года члены совета музея Алексей Мяги и Вадим Орлов критиковали деятельность Сморжевских-Смирновой, но обвинения были опровергнуты, а Союз музеев и Министерство культуры поддержали директора.