ГАЛЕРЕЯ Cкандалы в сторону: что скрывает в себе Нарвский музей и почему туда обязательно надо сходить?

В последнее время Нарвский музей довольно часто упоминался в СМИ: много дискуссий вызывали и плакат с Путиным, и четкая антироссийская позиция. Больше всего доставалось именно директору музея - Марии Сморжевских-Смирновой, которую совсем недавно заочно арестовали в России. Rus.Postimees отправился в музей, чтобы узнать, чем он живет, как работает, и почему туда стоит сходить.
Вокруг музея с самого начала войны разгорался не один скандал. Последние два года на бастионе музея вывешивали плакат с окровавленным лицом президента России и подписью «Путин - военный преступник». Неделю назад стало известно, что Сморжевских-Смирнову заочно арестовали в России именно из-за этого.
В марте прошлого года неприятная история развернулась вокруг выставки «Нарва 44», которая рассказывала о мартовской бомбардировке Нарвы в 1944 году. При подготовке к выставке музей сотрудничал с блогом Propastop, действующим при Кайтселийте. Выставка вывела из равновесия некоторых местных политиков, которые видят историю Нарвы по-другому и со специалистами оказались несогласны.
В сентябре прошлого года некоторых нарвитян сильно возмутило, что на выставке музея среди экспонатов оказался плакат нарвского художника Владимира Каштана «Я узкий» (плакат был намеком на то, что некоторые депутаты нарвского горсобрания придерживаются пророссийских взглядов, Каштан использовал его на пикете против прошлой власти).
Таким образом, сотрудникам музея и его директору Марии Сморжевских-Смирновой приходится сталкиваться с большим количеством негатива. Но не в этом ли цель любого музея - создавать поводы для дискуссий? И разве не должен музей, в первую очередь, вызывать у людей яркие эмоции? Сама директор относится к этому вопросу, скорее, философски.
«Когда война началась, стало ясно, что мы не можем не занять определенную позицию. Например, у нас до сих пор бесплатный вход с украинским паспортом. Но к ненависти со стороны других людей мы относимся спокойно: нас очень много троллят и за пределами Эстонии», - рассказывает директор. Она добавляет, что с такой ненавистью сталкиваются и другие европейский коллеги.