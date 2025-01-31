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ГАЛЕРЕЯ Cкандалы в сторону: что скрывает в себе Нарвский музей и почему туда обязательно надо сходить?

Фото: Илья Смирнов
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В последнее время Нарвский музей довольно часто упоминался в СМИ: много дискуссий вызывали и плакат с Путиным, и четкая антироссийская позиция. Больше всего доставалось именно директору музея - Марии Сморжевских-Смирновой, которую совсем недавно заочно арестовали в России. Rus.Postimees отправился в музей, чтобы узнать, чем он живет, как работает, и почему туда стоит сходить.

Вокруг музея с самого начала войны разгорался не один скандал. Последние два года на бастионе музея вывешивали плакат с окровавленным лицом президента России и подписью «Путин - военный преступник». Неделю назад стало известно, что Сморжевских-Смирнову заочно арестовали в России именно из-за этого.

В марте прошлого года неприятная история развернулась вокруг выставки «Нарва 44», которая рассказывала о мартовской бомбардировке Нарвы в 1944 году. При подготовке к выставке музей сотрудничал с блогом Propastop, действующим при Кайтселийте. Выставка вывела из равновесия некоторых местных политиков, которые видят историю Нарвы по-другому и со специалистами оказались несогласны.

В сентябре прошлого года некоторых нарвитян сильно возмутило, что на выставке музея среди экспонатов оказался плакат нарвского художника Владимира Каштана «Я узкий» (плакат был намеком на то, что некоторые депутаты нарвского горсобрания придерживаются пророссийских взглядов, Каштан использовал его на пикете против прошлой власти).

Таким образом, сотрудникам музея и его директору Марии Сморжевских-Смирновой приходится сталкиваться с большим количеством негатива. Но не в этом ли цель любого музея - создавать поводы для дискуссий? И разве не должен музей, в первую очередь, вызывать у людей яркие эмоции? Сама директор относится к этому вопросу, скорее, философски.

Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова.
Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова. Фото: Илья Смирнов

«Когда война началась, стало ясно, что мы не можем не занять определенную позицию. Например, у нас до сих пор бесплатный вход с украинским паспортом. Но к ненависти со стороны других людей мы относимся спокойно: нас очень много троллят и за пределами Эстонии», - рассказывает директор. Она добавляет, что с такой ненавистью сталкиваются и другие европейский коллеги.

«Этот негатив куда больше говорит о людях, которые являются его источником, а не о нашем музее. Но стрессоустойчивость априори заложена у любого руководителя. Я давно оделась в броню, как и полагается в рыцарском замке, и чужие слова меня не ранят. Но я неизменно стою на своей позиции и считаю, что война - это абсолютное зло, а имперские амбиции сегодняшней России выходят за рамки здравого смысла», - подчеркнула Сморжевских-Смирнова.

Она добавила, что никаких внутренних конфликтов из-за позиции музея в коллективе нет, а все его сотрудники являются одной музейной семьей.

Отличный способ проверить свои силы - выбрать любого исторического героя и сразиться с ним в поединке армрестлинга.
Отличный способ проверить свои силы - выбрать любого исторического героя и сразиться с ним в поединке армрестлинга. Фото: Илья Смирнов

Ничего общего со скукой и армрестлинг со Сталиным

Когда вы в последний раз были в Нарвском музее? Именно такой вопрос задала директор музея Сморжевских-Смирнова журналисту первым делом. У кого еще это место ассоциируется с замком, башней Длинного Германа и старыми экспонатами, среди которых - рыцарские доспехи, средневековые костюмы и ядра? Забудьте, таким музей был раньше. А теперь очень изменился!

Входной билет стоит 15 евро, за эти деньги вам выдается аудиогид, и вы можете неограниченное время блуждать по замку, рассматривая экспозиции и получая всю информацию, которая заинтересует.

Можно посмотреть на оружие, костюмы, старинные карты, одеть своего военного, ознакомиться с бытом замка времен средневековья и даже сразиться в армрестлинг со Сталиным (или Гитлером, или любым другим героем на выбор)!

Большая часть экспозиций - постоянные, и все они рассказывают о жизни в городе или замке, о развитии и становлении Нарвы, о судьбах ее жителей, важных исторических моментах и деталях.

Уроки истории разбавляет современный интерактив, огромное количество игр, светящихся экранов, замечательное звуковое сопровождение и голографии лиц (что особенно весело). Есть даже симуляция жизни рыцарей в замке - часовые на ней, например, всегда спят. 

Находиться в замке одно удовольствие - стиль и современность дизайна крайне удачно сочетаются со средневековьем и отголосками истории. Есть очень много свободного пространства, а при желании можно забраться на один из широких подоконников в Колодезной башне и посидеть там, в тишине, полюбоваться на Нарову и мост Дружбы.

Можно заказать и персональную экскурсию, но это совсем не обязательно - аудиогид прекрасно справится с пояснениями для каждого экспоната. Тот ли это Нарвский музей, который вы помните?

Вход в музей расположен со стороны Северного двора. На фото - работник музея, гид Ефим, который провел интереснейшую экскурсию.
Вход в музей расположен со стороны Северного двора. На фото - работник музея, гид Ефим, который провел интереснейшую экскурсию. Фото: Илья Смирнов

«Нередко случается, что нарвитяне до сих пор идут к старому входу. Хотя вот уже почти пять лет после реконструкции здания конвента вход располагается прямо в противоположной стороне, - у ворот Северного двора, то есть там, где он и находился исторически, на протяжении столетий», - говорит Сморжевских-Смирнова.

С 2021 года северный двор открыт бесплатно в летний период и за последние годы стал площадкой не только для познавательного досуга, но и для различных мероприятий. Именно там осенью 2024 года расположилась главная сцена фестиваля Station Narva, и именно оттуда начинается экскурсия по музею. Журналиста сопровождает молодой гид Ефим. Ему 23, он родился и вырос в Нарве.

«Со временем моего детства музей невероятно изменился в лучшую сторону», - говорит Ефим. В 2020 году была закончена реконструкция музея замка, и теперь это - интереснейшее модернизированное пространство в стенах, которым не одна сотня лет. В музее есть абсолютно все, и в нем будет интересно абсолютно всем. 

Мария Сморжеских-Смирнова находится под арестом в России

Мария Сморжевских-Смирнова, историк культуры, директор Нарвского музея.
Мария Сморжевских-Смирнова, историк культуры, директор Нарвского музея. Фото: Елизавета Гросс

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову по обвинению в распространении «фейков» о российских военных по политическим мотивам. Сморжевских-Смирнова находится в розыске российского МВД с лета 2024 года. Она заявила, что узнала об аресте от коллег и не планирует посещать Россию с начала войны.

В последние два года 9 мая на стене Нарвского замка, где расположен музей, вывешивали баннер «Путин - военный преступник» с пятнами крови, видимый с российской стороны. Российские пограничники требовали его снять, но власти Эстонии отказались. В марте 2024 года члены совета музея Алексей Мяги и Вадим Орлов критиковали деятельность Сморжевских-Смирновой, но обвинения были опровергнуты, а Союз музеев и Министерство культуры поддержали директора.

Помимо экскурсий музей предлагает большое количество других увлекательных программ для всех возрастов: мастер-классы для любителей живописи и прикладного искусства, семейные праздники в исторических помещениях, игры в мафию в рыцарском стиле, театрализованные программы для взрослых, детские лагеря и даже ночевку в замке - своеобразный хит для школьных групп из других городов (правда, придется принести свой спальник).

Но зато какой шанс проверить, есть ли в замке полтергейст или другие приведения! Хотите выпить вина вечером у камина и послушать страшные истории? И это можно! Программы постоянно совершенствуются и меняются.

Да, не всех устроит цена за вход - для кого-то полный билет в 15 евро - это много. Но каждый последний четверг месяца Нарвский музей делает 50% скидку на все типы билетов, в том числе, и в другом своем филиале - Художественной галерее. Кроме того, все, что касается музейной педагогики (а это увлекательные интерактивные программы для детских садов и школ) не превышает 5 евро для участника.

Как уверяют сотрудники, такие музейные уроки незаменимы для учителей. Музейный педагог в историческом месте, но в игровой форме может ознакомить с темами школьной программы.

В музее собрана история города в разные периоды.
В музее собрана история города в разные периоды. Фото: Илья Смирнов

В этом году 24 февраля музей собирается открыть двери в семь утра, и цена билета составит всего 2 евро и 40 центов! В День рождения Эстонской республики все желающие смогут изготовить своими руками памятный сувенир, рассмотреть уникальный флаг Нарвы 1935 года (он будет выставлен только в этот день!), а также посетить все экспозиции.

Ефим рассказывает, что музей всегда посещает много народу и пустым он не стоит. «Летом поток людей очень большой, мы иногда проводим по три-четыре экскурсии подряд, и проходит больше 700 человек за день. Зимой чуть тише, но посетителей все равно хватает. Очень интересно здесь туристам из Америки, например, или Азии - у них нет таких похожих средневековых замков, для них это экзотично», - говорит он. 

На сегодняшний день в музее работает команда из 38 человек. Что совсем немного для огромной площади всего комплекса, в которую входит и Нарвский замок, и художественная галерея, и бастионы, и парки. Например, площадь бастионов, которую обслуживает музей, составляет 72 519 квадратных метров. 

Но и от старого музея кое-что осталось - например, исторические костюмы. Именно так одевались жители Нарвы в 17 веке!
Но и от старого музея кое-что осталось - например, исторические костюмы. Именно так одевались жители Нарвы в 17 веке! Фото: Илья Смирнов

Планы на будущее

В дальнейшем музей собирается этаж за этажом обновлять башню Длинного Германа. Многие годы здесь были в основном краткосрочные гостевые выставки из разных музеев Эстонии. Тематически они никак не были связаны с историей Нарвы. На сегодняшний день здесь открыто несколько интересных экспозиций с уникальными экспонатами, в том числе теми, что были переданы самыми жителями Нарвы.

У музея есть потрясающее собрание коллекций, в которых много предметов, связанных с периодом межвоенной Эстонии. За каждым из этих предметов стоит какая-то человеческая история, но они никогда не экспонировались.

Отдельная тема – та часть наследия, которая не вернулось в Нарву из эвакуации после Второй мировой войны. Сегодня эти предметы входят в собрания нескольких музеев и находятся как в запасниках, так и на экспозициях.

Среди них много очень ценных предметов, хранящих память о старой Нарве. Директор музея надеется познакомить с этим наследием нарвитян, но в первую очередь показать то ценное, что много лет находилось в собственных запасниках Нарвского музея.

Некоторые экспонаты музею дарят жители города.
Некоторые экспонаты музею дарят жители города. Фото: Илья Смирнов

Самый больной вопрос - отопление

«Нарвский музей - это огромное хозяйство, и наш самый большой отдел - именно хозяйственный, им руководит Денис Зимин. Наши рабочие - люди с золотыми руками, хотя получают они чуть больше минимальной зарплаты», - рассказывает директор музея, поясняя, что в их обязанности входит большое количество задач - вплоть до покоса травы и уборки поваленных деревьев после шторма.

Помимо этого есть еще отдел поддержки, отдел рекламы и продаж, отдел фондов и выставок и отдел обслуживания.

На данный момент для музея очень остро стоит вопрос цены за отопление - для Нарвы абсолютно не уникальный. Площадь Нарвского замка составляет 4034 квадратных метров. «Тут такой же караул, как и во всем городе. Первый шок мы испытали еще в 2021 году, когда сильно выросла биржевая цена на электричество. В 2022 году мы выбрали фиксированный пакет. Но потом началась война», - рассказывает Мария.

В итоге музей стал искать разные способы оптимизировать расходы и сэкономить - например, ушел на пятидневную рабочую неделю в низкий сезон, закрыл ресторан, понизил температуру в некоторых помещениях.

Многие посетители удивляются: зачем в музее лифт? Все просто: так удобнее!
Многие посетители удивляются: зачем в музее лифт? Все просто: так удобнее! Фото: Илья Смирнов

«Дело дошло до того, что мы полностью избавились от электрических чайничков и кофеварок, которые стояли по разным кабинетам. Все смеялись, но даже это помогло немного сэкономить и, вместе с тем, наконец-то оборудовать комнату отдыха, где сотрудники разных отделов могут пообедать и пообщаться», - пояснила Сморжевских-Смирнова. Она добавила, что полное освещение на территории замка и парка включается только в особых случаях, но внешние стены замка подсвечиваются всегда.

Несмотря на все это, отопление остается крайне дорогим. За декабрь музей получил общий счет за отопление и электричество в размере почти 15 000 евро, всего в прошлом году счет за эти коммунальные услуги составил больше 200 000 евро.

«Мы написали проект в один из фондов по повышению энергоэффективности исторических зданий, и уже в этом году получим 400 000 евро на утепление административного здания, Каменного зала, а самофинансирование будет компенсировать государство», - добавила директор музея. Это должно помочь еще немного сэкономить на ценах за отопление.

В целом финансирование музея складывается из двух источников - от города и от государства. Министерство культуры стало владельцем Нарвского музея в 1991 году, в 1996 году музей был передан городу обратно.

В 2012 году город и государство вместе создали целевое учреждение «Нарвский музей», и с того момента у города и государства равные права в управлении музеем, они же делят между собой финансирование, правда, доля ежегодных государственных вложений существенно больше. Помимо дотаций, музей должен порядка 40% зарабатывать на жизнь самостоятельно, чтобы покрыть все текущие расходы.

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