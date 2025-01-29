Похищены деньги и самокат: нарвитянина ограбили в собственной квартире

Двое злоумышленников пришли к двери квартиры на улице Сольдина и представились проверяющими газового оборудования. Они вошли в квартиру, зажгли газовую плиту и начали угрожать владельцу квартиры насилием. Грабители потребовали от хозяина оплаты долга, о котором тот не знал.

Испуганный владелец квартиры сначала отдал им 180 евро наличными, а позже перевел на счет одного из грабителей еще 70 евро. Кроме того, один из злоумышленников забрал электрический самокат хозяина квартиры. Размер ущерба устанавливается.