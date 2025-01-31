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«С меня потребовали 20 евро за прием»: медучреждение ошибочно ввело новые тарифы раньше установленного срока

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С 1 апреля 2025 года стоимость приема увеличится с 5 евро до 20 евро.
С 1 апреля 2025 года стоимость приема увеличится с 5 евро до 20 евро. Фото: Tairo Lutter

В ноябре Рийгикогу принял закон о повышении платы за амбулаторный визит к врачу-специалисту. Согласно новым правилам, с 1 апреля 2025 года стоимость приема увеличится с пяти евро до 20 евро. Однако одно из медучреждений Эстонии по ошибке стало взимать плату по новым тарифам до официального вступления закона в силу. 

Пациента Эстонского диабетического центра ждал неприятный сюрприз: за визит к врачу с него потребовали не пять, а 20 евро. Он попытался объяснить медперсоналу, что закон еще не вступил в силу, но аргументы не были услышаны.

«На прошлой неделе я пошел к врачу, где случилось неожиданное: с меня потребовали 20 евро за прием. Я открыл закон, показал его сотруднику, но он просто проигнорировал мои слова. Ответ был однозначным: "Нет, у нас этот закон уже действует"», - рассказывает пациент в TikTok.

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