В ноябре Рийгикогу принял закон о повышении платы за амбулаторный визит к врачу-специалисту. Согласно новым правилам, с 1 апреля 2025 года стоимость приема увеличится с пяти евро до 20 евро. Однако одно из медучреждений Эстонии по ошибке стало взимать плату по новым тарифам до официального вступления закона в силу.
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«С меня потребовали 20 евро за прием»: медучреждение ошибочно ввело новые тарифы раньше установленного срока
Пациента Эстонского диабетического центра ждал неприятный сюрприз: за визит к врачу с него потребовали не пять, а 20 евро. Он попытался объяснить медперсоналу, что закон еще не вступил в силу, но аргументы не были услышаны.