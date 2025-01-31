«С меня потребовали 20 евро за прием»: медучреждение ошибочно ввело новые тарифы раньше установленного срока

Пациента Эстонского диабетического центра ждал неприятный сюрприз: за визит к врачу с него потребовали не пять, а 20 евро. Он попытался объяснить медперсоналу, что закон еще не вступил в силу, но аргументы не были услышаны.

«На прошлой неделе я пошел к врачу, где случилось неожиданное: с меня потребовали 20 евро за прием. Я открыл закон, показал его сотруднику, но он просто проигнорировал мои слова. Ответ был однозначным: "Нет, у нас этот закон уже действует"», - рассказывает пациент в TikTok.