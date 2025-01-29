АНАЛИТИК Не каждое жилье – это инвестиция

Если первая важная мысль заключается в том, что покупка жилья - это потребление в кредит, то вторая - что в случае с жилой недвижимостью расположение действительно имеет значение

По сути, рост цен на жилье означает, что за ту же сумму аналогичная квартира или дом окажется дальше от центра.

Итак, да, вы действительно выиграли от роста цен на недвижимость, но выиграли в отношении чего-то другого (денег, телевизоров, колбасы...), а не в отношении недвижимости, потому что рост цен на вашу недвижимость - простите, дом - не единичное явление.

Практически вся сопоставимая и даже значительная часть несопоставимой недвижимости тоже подорожала. Во всех распространенных (на грани эзотерики) рассказах о рынке недвижимости этот факт «как-то случайно» остается в тени.

Точно так же многие забывают, что цены на жилье могут не только расти, но и падать. Конечно, говорить о таком странно, особенно когда кладовка где-нибудь в Каламая стоит четверть миллиона. Однако отсюда следует вторая важная мысль.

Если первая важная мысль заключается в том, что покупка жилья - это потребление в кредит, то вторая - что в случае с жилой недвижимостью расположение действительно имеет значение. Если кто-то и берет 30-летнюю ипотеку на эту кладовку за четверть миллиона, то делает это потому, что отсюда легко добраться до всех мест, где происходит что-то интересное!

Эксклюзивность и комфорт всегда идут с внушительным ценником и исторически оказываются более защищенными от падения цен - даже если о некоторых таких квартирах можно сказать: «почти как квартира, только меньше». В центре города пространство ограничено, а плотнее застраивать его у нас почему-то не хотят. Это делает недвижимость в центре ограниченным ресурсом, на который спрос остается стабильным или даже растет. (Разумеется, при условии, что «политику грузовых велосипедов» не ужесточат еще сильнее и доступ в центр совсем не ограничат.)

Таким образом, по мере приближения к центру города, понятие «дом» теоретически все больше сближается с понятием «инвестиция».