Всего было заявлено 18 пар, из которых в произвольную программу могли квалифицироваться лишь 16 сильнейших. Основная борьба развернулась в последней – сильнейшей – разминке, где выступали представители Венгрии, Италии и Германии.

Напомним, что действующими чемпионами Европы среди спортивных пар являются итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Серебряную медаль в 2024 году завоевали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые сейчас выступили не очень успешно, набрав лишь 57,03 балла.

Грузинская пара считалась фаворитами этих соревнований, но короткую программу они завалили. Анастасия упала с тройного сальхова, подкрут не получился, да и общая скорость проката была низкая.

Анастасия Метелкина - Лука Берулава. Фото: Ints Kalnins

Вплоть до пятой разминки лидировала британская пара Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), набравшие 64,83 балла. Но их потеснили венгры Мария Павлова – Алексей Святченко, набрав 65,88 балла. Однако выступление последних пар изменило картину.

Интрига сохранялась до самого конца соревнований, по итогам которых места распределились так: первое место у представителей Германии (Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин) -71,59 второе у пары из Италии (Сара Конти - Никола Маччи) - 68,52 балла третье у венгерской пары Мария Павлова – Алексей Святченко, которые набрли 65,88 балла.

Совсем скоро на лед "Тондираба" выйдут фигуристки-одиночницы, среди которых короткую программу представит и Нина Петрыкина. Она выйдет на лед в 21.03.