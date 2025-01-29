Роман Абрамович, возможно, должен Великобритании миллиард фунтов стерлингов неуплаченных налогов – расследование Би-би-си

Эти инвестиции принесли Абрамовичу, согласно оценкам, 3,8 млрд долларов на протяжении двух десятилетий. Судя по всему, схема с использованием компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (где нет налога на корпоративную прибыль), построена таким образом, чтобы платить как можно меньше налогов.

«Полная власть»

Нет ничего необычного в том, что компании вполне законно избегают уплаты налогов на прибыль, используя другие компании, зарегистрированные в так называемых налоговых гаванях. Но управление и контроль над компаниями, вовлеченными в подобные схемы, должны осуществляться из тех юрисдикций, в которых они зарегистрированы.

Если стратегические решения в компании принимает кто-то, кто находится в Великобритании, прибыль должна облагаться налогом так, как если бы это была британская компания.

Из утекших документов видно, как директора компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, передали Швидлеру широкие полномочия по управлению ими. Швидлер в то время жил в Великобритании; он получил британское гражданство в 2010 году.

Би-би-си изучила «генеральные доверенности», датированные периодом между 2004 и 2008 годами, которые дали Швидлеру «насколько возможно широкие полномочия» и «полную власть делать все что угодно» в отношении инвестиционных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

С 2008 года Швидлер, судя по всему, был уполномочен управлять инвестициями компании Keygrove, которая владела компаниями на Британских Виргинских островах, через другую компанию.