Совместное предприятие Rail Baltic в странах Балтии, RB Rail AS, подало заявку на участие в конкурсе Фонда соединения Европы (CEF) в текущем бюджетном периоде. На дополнительные строительные и проектные работы в Эстонии, Латвии и Литве компания запросила более 325 миллионов евро.
«На конкурсе Фонда соединения Европы крайне высокая конкуренция. Тем не менее мы оптимистично настроены на положительный результат, поскольку это финансирование критически важно для ускорения строительства Rail Baltica в Эстонии, Латвии и Литве. Получение этого финансирования позволит нам сделать важные шаги на пути к завершению этого стратегического проекта, который соединит Балтию с европейской железнодорожной сетью», - сказал временный генеральный директор и председатель правления RB Rail AS Марко Кивила.
В Эстонии заявка предусматривает строительство 10,1 км двухпутной насыпи на участке от Кярпла до Селья, включая работы по созданию железнодорожной основы.
В Латвии заявка сосредоточена на следующем этапе строительства главного коридора Rail Baltica на южном участке (от границы с Литвой до Саласпилса), который включает в себя строительство 14,2 км насыпи. Также заявка включает в себя проектирование первого этапа электрификации Rail Baltica на участке от границы Латвии с Литвой до деревни Упеслеяс и мероприятия для поддержки реализации проекта.
В Литве планируется профинансировать три важных объекта на основной железнодорожной магистрали в Каунасе, разработку технического проекта электрификации на участке от границы Латвии до границы с Польшей, проектирование региональных станций и предоставление проектных услуг. Также планируется приобрести 30 процентов земель на участке от границы с Польшей до Каунаса.