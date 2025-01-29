«На конкурсе Фонда соединения Европы крайне высокая конкуренция. Тем не менее мы оптимистично настроены на положительный результат, поскольку это финансирование критически важно для ускорения строительства Rail Baltica в Эстонии, Латвии и Литве. Получение этого финансирования позволит нам сделать важные шаги на пути к завершению этого стратегического проекта, который соединит Балтию с европейской железнодорожной сетью», - сказал временный генеральный директор и председатель правления RB Rail AS Марко Кивила.

В Эстонии заявка предусматривает строительство 10,1 км двухпутной насыпи на участке от Кярпла до Селья, включая работы по созданию железнодорожной основы.

В Латвии заявка сосредоточена на следующем этапе строительства главного коридора Rail Baltica на южном участке (от границы с Литвой до Саласпилса), который включает в себя строительство 14,2 км насыпи. Также заявка включает в себя проектирование первого этапа электрификации Rail Baltica на участке от границы Латвии с Литвой до деревни Упеслеяс и мероприятия для поддержки реализации проекта.

В Литве планируется профинансировать три важных объекта на основной железнодорожной магистрали в Каунасе, разработку технического проекта электрификации на участке от границы Латвии до границы с Польшей, проектирование региональных станций и предоставление проектных услуг. Также планируется приобрести 30 процентов земель на участке от границы с Польшей до Каунаса.