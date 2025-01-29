В Евросоюзе хотят отключить от SWIFT еще 15 российских банков

В Евросоюзе предложили отключить еще около 15 российских банков от международной банковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против России из-за ее войны против Украины, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники во вторник, 28 января. Собеседники агентства не уточнили, какие именно российские банки хотят отключить.

Кроме этого, в новый, уже 16-й санкционный пакет предполагается включить поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничения против более чем 70 судов так называемого «теневого флота», которые участвуют в перевозке российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель.

Как отмечают источники Bloomberg, одобрение нового пакета санкций требует согласия всех стран, входящих в ЕС, и не факт, что эти меры будут утверждены, учитывая сопротивление Венгрии. Новое ужесточение штрафных мер против России обсуждается в преддверии третьей годовщины вторжения российских войск в Украину.

Отключение от SWIFT

Крупнейшие российские банки были отключены от SWIFT вскоре после начала агрессии РФ против Украине в феврале 2022 года. В марте 2023 года Банк России обязал российские кредитные организации использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Аналогом SWIFT в России стала СПФС - система передачи финансовой информации. С ее помощью можно переводить рубли и другую валюту внутри страны и за рубеж, если оба банка подключены к системе.

Летом прошлого года Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций ввел ограничения против СПФС и запретил европейским компаниям подключаться к российской системе. Запрещено также совершать транзакции с организациями из третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в специальный черный список Евросоюза.

27 января главы МИД стран ЕС согласовали очередное продление санкций, уже введенных против России. Такие санкции продлеваются каждые полгода. Против очередного продления выступала Венгрия, недовольная остановкой транзита газа через территорию Украины, но в итоге она согласилась не препятствовать продлению штрафных мер в обмен на гарантии энергетической безопасности.