Спасательный департамент: алкоголь – главный фактор смертельно опасных ситуаций

Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос подчеркнул, что за последний год у спасателей появилось значительное количество новой техники и возможностей. Однако это не облегчает их работу - наоборот, новые машины и технологии требуют обучения и влекут за собой еще большую ответственность при ликвидации происшествий. «При этом повышается как безопасность самих спасателей, так и всего эстонского общества. Опасная работа должна сопровождаться достойной оплатой, однако, к сожалению, зарплаты в Спасательном департаменте не повышались уже несколько лет», - отметил Клаос.

Клаос также добавил, что из-за полномасштабной войны России против Украины и новых задач в сфере защиты населения у сотрудников департамента очень много работы. «Мы создаем возможности для защиты жителей Эстонии даже в самых серьезных кризисных ситуациях. Наши усилия принесут результаты, если каждый будет готовиться к возможным угрозам в пределах своих возможностей и разбираться в необходимых мерах. В этом также может помочь Спасательный департамент, ведь мы всегда там, где люди», - сказал он.

У большинства погибших не было датчика дыма