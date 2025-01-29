С начала года в Швеции произошло более 30 взрывов, из них пять - вчера. В связи с 25 различными инцидентами под стражу взято 50 человек. По оценке полиции, это связано прежде всего с беспрецедентной готовностью молодежи вступать на преступный путь.
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Швеция столкнулась с волной насилия после Нового года
Большая часть взрывов произошла в южной части Стокгольма. «Ситуация у нас очень серьезная, и не только в Стокгольме, но и по всей стране, - подчеркнул на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника полиции столичного региона Тобиас Бергквист. - Связь с преступными сетями очевидна. Все эти преступления совершаются именно в этом контексте».