Швеция столкнулась с волной насилия после Нового года

Большая часть взрывов произошла в южной части Стокгольма. «Ситуация у нас очень серьезная, и не только в Стокгольме, но и по всей стране, - подчеркнул на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника полиции столичного региона Тобиас Бергквист. - Связь с преступными сетями очевидна. Все эти преступления совершаются именно в этом контексте».