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Эксперт советует: как правильно делить финансы в отношениях?

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Накопления. Фото иллюстративное.
Накопления. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Как избежать финансовых конфликтов в семье? Члены известного Facebook-сообщества Kogumispäevik делятся своим опытом, как разумно управлять семейным бюджетом.

Общий счет

Совместный бюджет может стать причиной разногласий, однако многие участники группы Kogumispäevik предпочитают именно этот способ ведения финансов.

«На данный момент лучшим и самым бесконфликтным решением для нас стал общий счет, к которому у обоих есть доступ. Каждый месяц мы вносим туда равные суммы (50/50), и из этих средств покрываются все совместные расходы: питание, ребенок, коммунальные платежи. Кроме того, у нас есть личные счета, куда мы отдельно откладываем сбережения. Прозрачность финансов и открытое обсуждение - ключевые моменты в управлении бюджетом», - рассказывает один из участников.

Другой участник делится своим способом ведения бюджета: «Крупные траты мы обсуждаем вместе, а в мелких повседневных расходах друг перед другом отчитываться не нужно. Мы откладываем деньги в начале месяца, переводя фиксированную сумму на другой счет, а затем распределяем оставшиеся средства. В конце месяца, если что-то остается от текущих расходов, мы также отправляем это в накопления».

Многие семьи, использующие общий бюджет, также создают накопительный счет. Один из участников группы рассказывает: «С самого начала отношений мы с супругом договорились, что каждый месяц переводим на общий счет одинаковую сумму. Часть этих денег автоматически отправляется на сбережения - на семейные поездки, расходы на жилье и другие важные цели. Все остальное идет на бытовые траты: еду, топливо, детские вещи, подарки. Квартиру оплачиваю я, так как она принадлежит мне, а супруг берет на себя выплаты по автокредиту и страховке. В итоге суммы получаются примерно одинаковыми. Остальные деньги мы тратим по своему усмотрению».

Раздельные счета, но общие цели

Многие пары выбирают вариант, при котором счета остаются раздельными, но бюджет остается прозрачным и обсуждаемым.

«Физически у нас раздельные счета, но все траты и финансовые вопросы мы обговариваем заранее. Если у кого-то заканчиваются деньги, другой помогает, если есть необходимость. Однако особого смысла в общем счете мы не видим», - рассказывает один из участников.

«Формально у нас раздельные бюджеты, но по факту это общий кошелек. Муж платит за машину, ипотеку и свои увлечения, а я покрываю детские расходы, коммунальные платежи и другие бытовые траты. В магазин идет тот, у кого есть время и желание», - делится другая участница.

Другой член группы отмечает: «Партнер платит ипотеку, а я беру на себя все текущие расходы - по сумме это примерно равно стоимости кредита. В магазине больше платит муж, потому что его доход вдвое выше. Крупные покупки мы оплачиваем поровну».

Полностью раздельный бюджет

Некоторые семьи предпочитают полностью раздельные финансы, что помогает избежать конфликтов и сохранить финансовую независимость.

«Когда счета разделены, проще управлять собственными сбережениями и не беспокоиться о том, как партнер распоряжается своими деньгами», - объясняет один из участников группы.

«Я считаю, что у каждой женщины должен быть свой финансовый резерв на случай неожиданных обстоятельств. Если мужчина не хочет копить, это его выбор, но я всегда откладываю на свои цели», - добавляет другая участница.

Есть и комбинированные варианты: «Мы ведем раздельный бюджет, но технически деньги считаем общими. Один из нас оплачивает все счета, так как так удобнее следить за их своевременной оплатой. Остальные расходы делятся в зависимости от ситуации. Если у кого-то заканчиваются деньги, другой помогает. Мы пробовали разные схемы - например, когда жена работала, а муж временно был без работы, она покрывала все расходы».

Финансовые модели могут меняться

С развитием отношений финансовая система в семье тоже может изменяться. Например, после рождения ребенка многие пары переходят на более гибкие схемы распределения бюджета.

«Со временем наш подход к деньгам изменился. Когда у нас была значительная разница в зарплатах, мы делили расходы пропорционально: например, если один зарабатывал 1000 евро, а другой 2000 евро, то расходы распределялись в соотношении 33/66. Сейчас у нас четкое распределение расходов по категориям, и каждый берет на себя определенные финансовые обязательства, чтобы избежать дисбаланса».

Советы эксперта: как грамотно управлять финансами в семье?

Финансовый эксперт Swedbank Грете Кохо дает несколько ключевых рекомендаций:

Составьте семейный бюджет

Начните с планирования бюджета: запишите все источники доходов и фиксированные расходы, такие как аренда, коммунальные платежи, транспорт, кредиты и повседневные траты.

Договоритесь о разделении расходов

Определите, кто за что отвечает, и какие расходы будете покрывать совместно. Обсудите, какие покупки считаются разумными, а какие требуют обсуждения.

Ставьте общие финансовые цели

После того как вы проанализировали свой бюджет, определите долгосрочные финансовые цели: покупка жилья, автомобиля, путешествия или другие важные траты. Совместные цели помогают разумнее тратить деньги и мотивируют на сбережения.

Определитесь с банковскими счетами

Решите, будете ли вы использовать общий счет или оставите раздельные счета. При открытии совместного счета важно помнить, что юридически он принадлежит одному человеку, а партнер получает к нему доступ через доверенность.

Обсудите имущественные вопросы

Если у одного из партнеров есть собственное жилье, важно договориться о том, как будут делаться вложения в его содержание и что произойдет в случае расставания.

Многие люди задумываются о юридических аспектах только после расставания. Однако если заранее обсудить все нюансы, это поможет избежать неприятных ситуаций и сделать финансовые отношения в паре более стабильными.

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