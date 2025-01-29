В грунте астероида Бенну найдены «кирпичики жизни»

«Каждая крупинка рассказывает нам о Бенну что-то новое», - утверждает профессор Рассел, которая внимательно изучила крошечные космические частицы.

Британским ученым астероидного грунта досталось не больше чайной ложки. Однако этого вполне хватило, чтобы обнаружить в его химическом составе массу органических соединений, богатых азотом и углеродом.

В числе прочего в мельчайших фрагментах пыли были найдены 14 из 20 известных ученым аминокислот, входящих в состав белков, из которых строятся клетки всех живых организмов, а также все четыре кольцеобразные молекулы, входящие в состав ДНК, - аденин, гуанин, цитозин и тимин.

Анализ также выявил в составе астероида целый ряд солей и минералов, свидетельствующих о том, что когда-то на астероиде была вода, а также аммиак, играющий важнейшую роль в ходе биохимических реакций.

Какие-то из этих соединений уже попадались ученым в упавших на Землю метеоритах, однако большинство было обнаружено впервые.

«Просто невероятно, насколько он богат. В нем полно минералов, которых мы раньше не видели в метеоритах, и их соединений, которые нам раньше не попадались. Изучать его было очень интересно», - говорит профессор Рассел.

Последнее исследование является еще одним подтверждением версии о том, что воду и органический материал на Землю изначально занесли астероиды.