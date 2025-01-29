Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

За год резко выросли расходы на закупку автомобилей для российских чиновников: какие марки покупают?

Copy
Venemaa president Vladimir Putin 28. jaanuaril AvtoVAZi Togliatti tehases Lada e-Niva Traveli uut linnamaasturit uurimas
Venemaa president Vladimir Putin 28. jaanuaril AvtoVAZi Togliatti tehases Lada e-Niva Traveli uut linnamaasturit uurimas Фото: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

В прошлом году для российских чиновников было закуплено транспортных средств на 27,8 млрд рублей, то есть расходы за год выросли на 36 процентов, сообщает Комсомольская правда со ссылкой на данные системы исследований и анализа Tenderplan.

Однако, как отмечает издание, не все эти автомобили предназначены для депутатов Государственной думы. В рамках госзакупок были также приобретены машины для скорой помощи и спасательных служб.

Всего за прошлый год в России было проведено 5507 тендеров на закупку автомобилей, что на 9% больше, чем в 2022 году. Однако точное количество приобретенных машин остается неизвестным, так как один тендер может включать как одну, так и десятки автомобилей. Кроме того, не все данные о госзакупках являются общедоступными.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх