За год резко выросли расходы на закупку автомобилей для российских чиновников: какие марки покупают?

Однако, как отмечает издание, не все эти автомобили предназначены для депутатов Государственной думы. В рамках госзакупок были также приобретены машины для скорой помощи и спасательных служб.

Всего за прошлый год в России было проведено 5507 тендеров на закупку автомобилей, что на 9% больше, чем в 2022 году. Однако точное количество приобретенных машин остается неизвестным, так как один тендер может включать как одну, так и десятки автомобилей. Кроме того, не все данные о госзакупках являются общедоступными.