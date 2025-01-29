В прошлом году для российских чиновников было закуплено транспортных средств на 27,8 млрд рублей, то есть расходы за год выросли на 36 процентов, сообщает Комсомольская правда со ссылкой на данные системы исследований и анализа Tenderplan.
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За год резко выросли расходы на закупку автомобилей для российских чиновников: какие марки покупают?
Однако, как отмечает издание, не все эти автомобили предназначены для депутатов Государственной думы. В рамках госзакупок были также приобретены машины для скорой помощи и спасательных служб.